Азербайджанские таможенники предотвратили попытку контрабанды большого количества исторических предметов через границу.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, на таможенном посту «Красный мост» задержан грузовик Mercedes-Benz, следовавший из Турции в РФ транзитом через территорию Азербайджана.

В ходе таможенного досмотра грузовика в кабине и прицепе автомобиля было обнаружено всего 15 полиэтиленовых пакетов с историческими предметами.

В результате осмотра этих свертков были обнаружены предметы, имеющие историческое значение – 4 золотые монеты с разной символикой и иероглифами, 20 серебряных монет с разной символикой и иероглифами, 18 подвесок из бронзы, а также 22 подвески с крестообразной символикой, 5 предметов с кубовидной символикой, 4 многоугольных объекта с различной символикой, 1 восьмиугольный предмет с символикой, 280 прямоугольных объектов с различной символикой, и 10 800 круглых медных объектов с различной символикой и иероглифами.

По заключению Государственной экспертной комиссии Министерства культуры, предметы относятся к эпохе раннего и средневековья, Римской империи и Византийской империи, имеют историко-художественную музейную и этнографическую археологическую ценность.