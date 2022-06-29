Швеция и Турция наладят более тесный диалог по вопросам экстрадиции обвиняемых в терроризме лиц, в частности членов Рабочей партии Курдистана, из королевства. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении премьер-министра Магдалены Андерссон, в котором она комментирует достижение договоренности с Анкарой о вступлении северной страны в НАТО и подписание меморандума по этому вопросу, передает ТАСС.

«В меморандуме содержится четкое совместное обязательство по борьбе с терроризмом, не в последнюю очередь в отношении Рабочей партии Курдистана. В этой сфере мы договорились с Tурцией об укреплении нашего сотрудничества и налаживании более тесного диалога, в том числе по вопросам экстрадиции. Конечно, это будет осуществляться в рамках национального и международного законодательства, — отмечено в заявлении. — Благодаря сегодняшнему соглашению Швеция встала на четкий путь к членству в НАТО. Я с нетерпением жду конструктивных дискуссий во время встречи на высшем уровне в Мадриде о нашем будущем сотрудничестве в рамках НАТО и о вкладе Швеции в обеспечение безопасности всех союзников».

В интервью телеканалу SVT Андерссон описала процесс достижения договоренности с Турцией как конструктивный, но не ответила на вопрос, кто в результате пошел на большие уступки. Премьер считает, что соглашение мало что изменит для Швеции, но членство в НАТО означает новый взгляд на экспорт вооружений. «Шведский экспорт вооружений будет рассматриваться в другом свете, но это касается всех стран НАТО», — пояснила она.

Глава шведского правительства успокоила тех, кто обеспокоен договоренностью об экстрадиции в Турцию. «Мы всегда работаем в соответствии со шведским законодательством, и если вы не занимаетесь терроризмом, вам не о чем беспокоиться», — сказала премьер.