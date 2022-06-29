Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с произошедшим вчера пожаром.

Как сообщили в МЧС, ночью на горячую линию «112» МЧС поступила информации о пожаре на объекте на пересечении улиц Д.Алиевой и Р.Рзы в Насиминском районе столицы.

На место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Несмотря на сильный ветер, благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар был быстро потушен.

В результате пожара сгорели воспламеняющиеся части двух кабин охранника, строительные материалы на площади 100 кв.м, находившиеся поблизости легковые автомобили марок «Mercedes-200» и «Nissan Pathfinder». Другие строительные материалы, припаркованные поблизости автомобили и проходящая рядом газовая труба диаметром 159 мм были защищены от огня.