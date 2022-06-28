Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал указ о запрете экспорта зерна из страны.

В правительстве заявили, что это решение связано с продовольственной безопасностью, сообщает Грузия-Онлайн

«С учетом ситуации, которая образовалась в регионе, с целью обеспечения продовольственной безопасности важно, чтобы реализация пшеницы и ячменя местного производства происходила только на внутреннем рынке. С учетом всего вышеуказанного правительство приняло решение с 4 июля текущего года до 4 июля 2023 года запретить экспорт пшеницы и ячменя, произведенных в Грузии», — процитировали в сообщении слова министра Отара Шамугии.