Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и его сторонники оправданы по делу о массовых беспорядках в октябре 2020 года. Решение вынесли в Первомайском районном суде, передает «Спутник Кыргызстана».

Также за отсутствием состава преступления суд оправдал его сторонников Фарида Ниязова, Курсана Асанова, Жениша Молдокматова, Каната Сагынбаева и Темирлана Султанбекова.

5 октября 2020 года в Кыргызстане начались волнения. Причиной стало недовольство итогами выборов в парламент. В результате событий в республике сменилась власть.