Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что он рассчитывает завершить войну с Россией до зимы, если Запад увеличит поставки оружия.

«Украинская сторона может все прекратить до конца суток», — заявил он. По словам спикера Кремля, для этого нужен приказ Зеленского к ВСУ и «националистическим группировкам» сложить оружие, а также нужно выполнить условия, выдвинутые Россией.

«И все может закончиться до конца суток, — подчеркнул он. — Все остальное — это измышления главы украинского государства».

Песков сказал, что российская сторона ориентируется на слова Путина о том, что «операция идёт по плану и достигает своих целей». Отвечая на вопрос, есть ли у Москвы какие-то сроки завершения спецоперации, Песков ответил, что таких сроков нет.