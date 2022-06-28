Президент Франции Эммануэль Макрон заявил американскому президенту Джо Байдену, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти.

«У меня был разговор с МБЗ (президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом)… Он сказал мне две вещи. Первое: я (он) на максимуме, на максимуме (производственной мощности). Так он утверждает. Второе: по словам МБЗ, саудовцы могут увеличить немного, на 150 (тысяч баррелей в сутки) или чуть больше, но у них нет огромных мощностей, по крайней мере, раньше, чем через шесть месяцев», — сказал Макрон Байдену.