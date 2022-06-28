Президент США Джо Байден заявил, что Россия должна понести ответственность за ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге. Он выразил поддержку Украине. Об этом говорится на странице Байдена в Twitter.

Он отметил, что США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать привлекать Россию к ответственности за такие зверства и поддерживать оборону Украины.

«Удар России по мирным жителям в торговом центре жесток. Мы солидарны с украинским народом», — заявил он.

Кроме того, Байден отметил, что G7 продлят санкции против России, в частности, это касается «военно-промышленного комплекса Путина».

Также он заверил, что G7 не позволит валютным резервам центрального банка РФ поддерживать «больную экономику» и «лишит Путина ресурсов, необходимых для ведения войны».

Байден добавил, что можно было бы «закрыть глаза на варварскую войну Путина против Украины», и цены на газ не влетели бы вверх, но Америка «с гордостью» поддерживает Украину.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter назвал удар по Кременчугу позорным.

«Бомбардировка ТРЦ в Кременчуге Россией — абсолютный ужас. Мы разделяем боль семей погибших. И гнев на такой позор», — написал он.

В своем сообщении Макрон отметил «Русский народ должен видеть правду» и опубликовал видео последствий бомбардировки ТРЦ.