Президент России Владимир Путин получил от президента Индонезии Джоко Видодо приглашение для участия в саммите G20 (Большая двадцатка), который будет проведен в Бали 15-16 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Российская сторона приняла приглашение.

«Мы получили официальное приглашение, что очень важно с учетом того, что на индонезийцев давят и давили соответствующие западные страны. Этот вопрос также будет обсуждаться в ходе визита президента Индонезии Джоко Видодо в Москву 30 июня. Мы получили официальное приглашение и подтвердили, что наше участие предусматривается», — отметил помощник Путина.