Первая из яхт российских олигархов, задержанных в разных уголках мира, будет продана на аукционе. «Пионером» станет миллиардер Дмитрий Пумпянский. Именно его суперяхта Axioma будет выставлена на аукцион. Об этом пишет Business Insider.

Решение о продаже принял Верховный суд Гибралтара. Чаще всего без решения суда власти не могут продать арестованные яхты, а их содержание и техническое обслуживание обходится очень дорого — 10-15% от стоимости судна.

Арест яхты Axioma состоялся по запросу банка США JPMorgan, одного из крупнейших в стране. Она была арестовала в марте администрацией порта Гибралтар. Арест санкционировал суд по иску JPMorgan о взыскании долга с лица, находящегося под санкциями. Это был один из первых подобных исков.

Власти Гибралтара тогда заявили, что арестовали яхту «в интересах кредиторов с надлежащими требованиями».

А со стороны банка поступило заявление о том, что он действовал «в соответствии со своими правами по кредитам». Пумпянский от комментариев отказался.