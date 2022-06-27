Турция рассчитывает на достижение конкретного прогресса в вопросе запуска координационного центра в Стамбуле по вывозу зерна из Украины. Об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью итальянской газете Il Messaggero, которое распространила в понедельник администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы взяли на себя роль посредника, и в результате контактов был достигнут консенсус относительно создания операционного центра в Стамбуле. Мы надеемся, что корабли с зерном отправятся как можно скорее. Мы придаем большое значение безопасному проведению этого процесса и предотвращению любых несчастных случаев. Мы с осторожным оптимизмом ожидаем, что в ближайшее время удастся добиться конкретного прогресса в этом вопросе», — отметил Алтун.