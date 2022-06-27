Украинский олигарх Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против РФ, сообщает Minval.az.

Он требует компенсации ущерба в связи с блокадой, мародерством, уничтожением и перенаправлением потоков зерновых и металлов со стороны России: «Мною — с помощью лучших украинских и американских юристов — подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск – одно из первых международных юридических действий против России, цель которой – остановить преступную деятельность российской армии, уничтожение украинской экономики и хищение украинских активов. Грабеж украинских экспортных товаров, в частности зерна и стали, уже привел к росту цен на эти товары и увеличению в мире умирающих от голода людей. Это варварство должно быть остановлено, а Россия должна заплатить сполна. Верю в справедливость и борюсь за нее»