Президент Франции Эммануэль Макрон выразил доверие действующему премьеру Элизабет Борн и поручил ей до июля предложить состав правительства, сообщает AFP.

После призыва Макрона к конкурирующим политсилам найти компромисс для сотрудничества начались предположения, что дальнейшее пребывание Элизабет Борн в должности под вопросом.

«Учитывая отказы и готовность к сотрудничеству, прозвучавшие в первых переговорах с полисилами, сегодня я решил подтвердить свое доверие Элизабет Борн», — сказал Макрон.

Он рассказал, что во время встречи с Борн в субботу поручил ей в течение следующей недели провести переговоры с политическими силами в Национальной ассамблее и собрать их позиции относительно готовности сотрудничать и участия в правительстве, того, как они будут голосовать 5 июля при попытке выразить недоверие премьеру и позицию относительно проекта госбюджета, который вынесут на голосование осенью.

Макрон отметил, что когда он вернется после саммита G7 и НАТО в следующий четверг, премьер представит ему свои предложения по работе правительства и составу нового правительства.