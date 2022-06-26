В августе 1991 года майор Сергей Суровикин командовал батальоном техники, которая участвовала в путче в Москве — объединившиеся в «Государственный комитет по чрезвычайному положению» противники Михаила Горбачева пытались его свергнуть, пишет Би-би-си.

21 августа, в последний день путча, колонну техники блокировали люди на Садовом кольце. Суровикин требовал от них дать дорогу и стрелял в воздух. Именно в этом эпизоде путча погибли трое москвичей: Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов.

В 1991-1992 годах Суровикин семь месяцев провел в СИЗО по обвинению в участии в путче, затем его отпустили, так как он просто выполнял приказы.

В 1995 году получил год лишения свободы по статье о приобретении, сбыте и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Позже судимость сняли.

В 2002-м с отличием закончил Военную академию Генштаба РФ.

В 2004-м году работавший начальником дивизии в Екатеринбурге Суровикин вызвал к себе 37-летнего подчиненного, полковника Андрея Штокала. После разговора на повышенных тонах Штокал застрелился прямо в кабинете Суровикина в его присутствии.

С 2008 по 2017-й занимал различные руководящие посты в иерархии Генштаба.

В 2014-м году, по данным издания «Инсайдер», руководил отправкой тяжелой техники в Донбасс.

В 2017-м и 2019-м был командующим российскими войсками в Сирии. Считается, что именно он закрепил позиции России в регионе, награжден званием Героя России.

Последняя должность Суровикина — главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ.