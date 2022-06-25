Украина рассматривает возможность приостановки безвизового режима для граждан Израиля. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью израильскому сайту «Детали». По его словам, это станет ответной мерой на то, что Израиль в марте приостановил безвизовый режим для украинцев.

Корнийчук добавил, что несмотря на то, что срок пребывания украинцам в Израиле продлили на месяц, был сокращен список родственников, которые имеют право приехать к израильским гражданам. Кроме того, больше не рассматриваются приглашения украинцев на лечение, хотя россиян пускают без препятствий:

«Ни я, ни мое руководство не можем не воспринимать это болезненно. В моем МИД и в Офисе президента Украины мне говорят: такое — неприемлемо. Мы сейчас размышляем, не приостановить ли нам в ответ безвизовый режим для израильтян. Сейчас это будет неощутимо, но к Рош ха-Шана израильское правительство это почувствует».