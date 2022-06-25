В Молдову пока пришли €5 млн от европейских партнеров на помощь с кризисом беженцев, сообщила президент Майя Санду. «Платформа поддержки Молдовы» в апреле собрала €695 млн от 36 стран-доноров и девяти международных организаций. Деньги направляются на помощь с кризисом беженцев, решение проблем в энергетике, реализацию реформ.

«Эти деньги еще не попали в страну, мы получили меньше пяти миллионов евро, которые были переведены на открытый счет минфина, чтобы мы могли справиться с кризисом беженцев. Есть обещание макрофинансовой помощи от ЕС, но эти деньги пока не пришли»,— сказала Санду телеканалу Prime.

Она рассчитывает, что деньги придут во втором полугодии. Президент сообщила, что Румыния обещала перечислить €10 млн, но пока решаются «технические вопросы».

«Платформу поддержку Молдовы» создали Германия, Румыния и Франция. Они объявили об этом на конференции в Берлине в апреле. Доноры обещают предоставить Молдавии гранты, кредиты и гуманитарную помощь.