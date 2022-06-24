По меньшей мере 3000 дельфинов погибли в Черном море в результате вторжения РФ. Мощные взрывы разрушают тонкую навигационную систему животных. Такие «слепые» дельфины умирают от голода, не имея возможности поймать себе рыбу.

Из-за слабости организма у них активируются инфекционные болезни, и они также погибают, объясняет доктор биологических наук, руководитель Научно-исследовательского отдела природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев.

Биолог подчеркнул, что сообщения о гибели дельфинов поступают из Болгарии, Румынии и России, и их количество ошеломляет.

“В настоящее время, по нашим оценкам, погибло не менее 3 тысяч особей”, — говорит Русев.