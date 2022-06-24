Вынесен приговор полковнику упраздненного МНБ Бахадыру Годжаеву, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие по уголовному делу в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось сегодня, сообщает Qafqazinfo.

Согласно приговору, бывший полковник МНБ приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Годжаев был полковником упраздненного Министерства национальной безопасности и проректором Ленкоранского государственного университета. Его обвинили в присвоении более 70 тысяч манатов.