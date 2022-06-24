Командир одной из воинских частей министерства обороны Армении присвоил крупную партию бензина и дизельного топлива, выделенного на нужды армии, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Антикоррупционный комитет.

По материалам уголовного дела, следствию удалось установить, что офицер С.Е., будучи с сентября 2016 года командиром части, занимался хищением бензина и дизтоплива. Общая сумма похищенного топлива составила 2,5 миллиона драмов (около $6 тысяч).

В частности, с января 2021-го по январь 2022 гг. С.Е. незаконным образом присвоил чеки на 4,5 тыс. литров бензина и 3,7 тыс. литров дизеля. Часть украденных нефтепродуктов командир использовал для личных нужд, часть – продал.

Офицеру предъявлено обвинение, мерой пресечения избрана подписка о невыезде.

Он признал свою вину и полностью возместил нанесенный государству ущерб.