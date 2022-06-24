Москва и Баку готовят несколько десятков отраслевых соглашений в подкрепление к декларации, заключенной во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию.

Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает ТАСС.

«В феврале нынешнего года в ходе официального визита президента Алиева в Москву это новое качество [сотрудничества между РФ и Азербайджаном] было уже юридически оформлено в декларации соответствующей, которая стала рубежным документом в развитии наших связей. И в подкрепление которой сейчас готовятся несколько десятков отраслевых и межведомственных соглашений, часть из них уже готова к подписанию, по остальным мы условились ускорить работу наших экспертов», — сказал Лавров.

Министр добавил, что Москва и Баку проводят регулярные контакты между руководством, а также отметил работу межправительственных механизмов, вырабатывающих рекомендации по укреплению сотрудничества между странами.

«Выделю межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, которая на своем заседании в апреле этого года выработала целый ряд полезных рекомендаций, которые позволят эффективно развивать и углублять наше экономическое, инвестиционное , финансовое взаимодействие в новых условиях», — сказал глава МИД РФ.