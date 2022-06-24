В России ценят образцовое отношение в Азербайджане к русскому языку и культуре.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, передает Report.

«Мы продолжаем приумножать доставшуюся нам в наследство дружбу, которая веками связывала наши народы. Ценим образцовое отношение азербайджанских друзей к русскому языку и культуре», — заявил Лавров, отметив, что страны продолжать углублять сотрудничество в сфере культуры.

По его словам, осенью продолжится фестиваль Дней культуры Азербайджана в РФ, также состоятся гастроли российских театров в Азербайджане

«Запланирован целый ряд мероприятий в этой сфере», добавил глава МИД РФ.