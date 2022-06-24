Президент Джо Байден в очередной раз отменил ограничения по статье 907 на помощь США Азербайджану, сообщает Minval.az.

907-я поправка, напомним, была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской Администрации в связи с конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

Однако после теракта 11 сентября 2001 года Конгресс принял закон об ассигновании зарубежных операций, предоставив президенту право отказаться от 907-й поправки. Это понадобилось США, когда надо было снабжать американские войска в Афганистане.