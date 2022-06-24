В Ереване объявлено об очередной инициативе, которая, по расчетам, должна вызвать слезы умиления у всех, кто о ней услышит. Правительство Армении продолжит финансировать автобусные рейсы Ереван – «Степанакерт» для возвращения жителей «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval), как подчеркивают в Ереване, временно проживающих в Армении, домой. Согласно решению правительства, в очередной раз на эти цели будет выделено 13,6 млн драмов (по текущему курсу — чуть больше $32 тыс.).

Воздержимся от вопросов насчёт социального положения этих самых беженцев, которые не в состоянии даже оплатить себе автобусный билет до Ханкенди. Тем более что куда важнее другое обстоятельство. Финансирование этих самых автобусных рейсов — это не социальный, а политический проект, который решает совсем другую задачу — «выпихнуть» живущих сегодня в Ереване и других городах Армении карабахцев обратно в Карабах. Тем более что в сообщении о «широком жесте» властей Армении особо подчёркивается, «карабахцы» там находятся временно.

Строго говоря, автобусы — не единственная мера. В Ханкенди регулярно возвещают о «начале строительства» очередного жилого комплекса для «беженцев» на деньги, собранные в диаспоре (кстати говоря, еще и классический способ «распила» и отмывания денег).

Расчёт Еревана тоже понятен. Во-первых, никто не отменял ни пренебрежительного отношения ереванских армян к карабахским, ни презрительных кличек, где «шуртвац», то есть «перевертыш» — далеко не самая «сочная». Во-вторых, в Ереване отдают себе отчёт, что «карабахцы» — это самый надёжный электорат Кочаряна и Саргсяна. А в-третьих, и «в-главных», здесь прекрасно понимают, какое «тихое бегство» идет сегодня из той части территории Карабаха, где развернуты российские миротворцы, и не заблуждаются: если в Карабахе просто не останется достаточно количества армян, то все лозунги насчет «статуса», «безопасности» и т.д. просто потеряют смысл. А если Азербайджан продавит — а он продавит — возвращение беженцев в Ханкенди и Агдере, то не будет и армянского большинства в нагорной части Карабаха. И в результате перебравшихся в Ереван «карабахцев» посылают обратно. Тем более что технологии «выпихивания» отработаны здесь до мелочей. Достаточно вспомнить, как еще до 44-дневной войны в Армении не давали гражданства армянам — выходцам из Азербайджана, «рекомендуя» им переселяться на оккупированные азербайджанские земли.

Но уже тогда в результате усилий Еревана большинство армян — выходцев из Азербайджана Армению покинули, но вместо Карабаха предпочли перебираться на юг России, в США, Францию и т.д. Потянув за собой еще и немало ереванских армян. И теперь «карабахцы» Армению, возможно, покинут, но вот переберутся ли в «огрызок»? Особенно на фоне попыток Еревана заново запустить проект «миацума» и прекрасно понимая, какие последствия этих игр будут сыпаться им на головы, в том числе и в самом прямом смысле? Звук заходящего на цель «Байрактара» здесь помнят прекрасно. И не заблуждаются, что в случае продолжения ереванских игр с огнём эти беспилотники вновь поднимутся в воздух. И не только они, кстати говоря.

Так что «бесплатные автобусы» на войну вряд ли помогут сбить волну тихого бегства из «огрызка».

Нурани, обозреватель