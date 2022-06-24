Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких приготовлений к визиту президента России Владимира Путина в Турцию не ведется, сообщает ТАСС.

«Предметной подготовки не ведется, есть действующее приглашение, есть намерение президента им воспользоваться, но точно по датам пока понимания нет», — заявил Песков.

Информацию о предстоящем визите Путина в Турцию на переговоры с ООН и Украиной распространил один из турецких телеканалов со ссылкой на источники в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана.