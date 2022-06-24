Бельгийская овчарка по кличке Стив, которая патрулировала польско-белорусскую границу, в третий раз сбежала от своих хозяев — пограничников Беларуси. Каждый раз пес перебегал на польскую границу, где местные пограничники пытались его отдать обратно. Об этом сообщает польское издание polsatnews.

«Польские солдаты были на той стороне. Он как будто чувствовал хорошую ауру», — говорит президент ассоциации «Уголок ветеранов» Гжегож Хмелевский.

Стив оказался в польской сторожевой башне, там его кормили, однако позже польские солдаты вывезли собаку на границу. Было предпринято три попытки передать Стива белорусским службам, однако все они попытали неудачу. Пса высаживали, но он каждый раз возвращался и в конечном итоге остался на польской стороне.

Отмечается, что такое поведение не присуще обученным собакам, потому что они не бросают своих хозяев. Собаки, работающие в силовых структурах, не будут менять рабочее место.

Однако Стив сбежал от своих хозяев в Беларуси. Кроме того, у него были серьезные кожные заболевания и он недоедал.

Волонтер организации «Уголок ветеранов» Агнешка Заворска рассказала, что собаку, вероятно, избивали, если она не выполняла указания, а также она не получала нормальной еды, а только воду с хлебом.

8-летний Стив оказался под опекой «Уголка ветеранов», он больше не будет служить, потому что слишком стар для этого.

«Он решил попробовать лучшую жизнь, как видите, ему это удалось. Он доволен, он с нами поладил», — сказала Агнешка Заворска.