Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидатов на вступление в блок для Украины и Молдовы.

«Согласие. Европейский совет только что решил дать статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове. Исторический момент. Сегодня вы сделали важнейший шаг на пути в Евросоюз», — написал он в «Твиттере», поздравив Владимира Зеленского и президента Молдовы Майю Санду.

Он добавил, что лидеры стран Евросоюза сообщили, что готовы предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии после выполнения ею ряда условий.