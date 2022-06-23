Уважаемый Сергей Викторович, я очень рад Вас снова видеть. Добро пожаловать. Накануне Вашего визита я вспомнил наши предыдущие встречи и с Вами, и с президентом Российской Федерации.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Подписание Декларации о союзническом взаимодействии в Москве в начале этого года дало хороший старт нашим отношениям, новый этап в наших отношениях, ​​позитивную гармонию и динамику. Считаю, что этот ключевой документ для дальнейшего развития наших отношений – прекрасный результат многолетнего, очень плодотворного сотрудничества. Большая часть работы уже проделана для реализации положений декларации. Я уверен, что новые шаги будут предприняты в этом направлении во время вашего визита. Примечательно, что в 30-летие установления дипломатических отношений мы подвели итоги всей проделанной работы и определили дальнейшие направления развития дружеских и добрососедских отношений», — отметил Алиев.

«Мы можем много говорить о наших отношениях. Мы неоднократно обменивались с Вами мнениями по этому вопросу. Еще раз хочу выразить удовлетворение развитием политических отношений, постоянным диалогом на высшем уровне, торгово-экономическими отношениями, показавшими хорошую динамику в этом году, сотрудничеством в сферах транспорта, энергетики и, конечно же, гуманитарной сфере. Безусловно, Декларация о союзническом взаимодействии является очень важным шагом в наших двусторонних отношениях и, как я уже сказал, будет определять развитие наших отношений», — добавил Алиев.

«Сегодня, конечно же, мы поговорим о ситуации в регионе, постконфликтной ситуации, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Вы знаете нашу позицию. Эта позиция направлена ​​на установление долгосрочного мира в регионе. Уверен, что наши усилия будут позитивно восприняты Арменией, и многоплановое противостояние прекратится. Наше предложение начать работу над мирным соглашением остается без ответа, но мы все же надеемся, что это предложение будет принято», — отметил лидер Азербайджана.