Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с новоназначенной главой представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич.

На встрече было подчеркнута важность участия международных организаций, а также МККК в проектах, осуществляемых в связи с возвращением вынужденных переселенцев, и отмечено, что Государственный комитет возлагает большие надежды на плодотворность сотрудничества и на этом этапе, сообщает АПА.

Напомнив, что в освобожденном от оккупации селе Агалы Зангиланского района реализуется проект «Умное село», ведется подготовка к переселению населения в новопостроенный населенный пункт современного типа, было отмечено, что в ходе опроса 428 жителей села, подавляющее большинство из них изъявили желание вернуться в родные края.

Драгана Кожич проинформировала о деятельности возглавляемого ею представительства, сказала, что МККК в последнее время расширяет свою деятельность, к работе привлекаются новые сотрудники.

Во встрече также приняла участие экс-глава представительства Международного Комитета Красного Креста в Азербайджане Ариан Бауэр. Председатель Государственного комитета поблагодарил Ариан Бауэр за ее работу и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.