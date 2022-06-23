Плотность движения и пробки, наблюдаемые сегодня утром на ряде улиц и проспектов столицы, привели к задержкам в интервале движения автобусов, курсирующих по регулярным маршрутным линиям.

Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве, находящемся в подчинении главы Исполнительной власти города Баку.

Согласно информации единой диспетчерской службы, из-за плотности движения и пробок, наблюдаемых по 20 основным направлениям, охватывающим центр города и пригородные поселки, задержки в интервале движения автобусов по около 45 регулярным маршрутам превышают 10-15 минут.