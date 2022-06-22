Британские санитарные власти объявили ЧП национального масштаба после обнаружения следов вируса полиомиелита в лондонской канализации. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA).

Подчеркивается, что следы второго серотипа дикого полиовируса (PV2) были обнаружены на заводе по очистке сточных вод на востоке Лондона в период с февраля по июнь. Предприятие обслуживает районы города, общее население которых составляет чуть меньше 4 млн человек, указали в UKHSA. Ведомство уточнило, что, как правило, каждый год в стране выявляются от одного до трех случаев ассоциированного с вакцинами вируса полиомиелита во взятых из сточных вод образцов.

«Предыдущие случаи обнаружения фиксировались после того, как индивидуум, получивший за рубежом пероральную полиомиелитную вакцину, совершал поездку в Великобританию и на короткий период оставлял следы вакцинного полиовируса», — отмечается в сообщении. Однако особенность нынешней ситуации, согласно UKHSA, заключается в том, что в отличие от обычной практики на сей раз обнаруженные изоляты вируса генетически связаны друг с другом.

Как указал телеканал Sky News, у большинства инфицированных вирусом полиомиелита заболевание протекает бессимптомно. Инфекция передается от человека к человеку в основном фекально-оральным путем или реже через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания) и размножается в кишечнике.

Британские власти обратили внимание на то, что в редких случаях вирус полиомиелита может приводить к серьезным заболеваниям, в том числе к параличу, если инфицированный не прошел курс вакцинации. Последний случай заражения диким полиовирусом непосредственно на территории Соединенного Королевства был зафиксирован в 1984 году. В 2003 году Великобритания объявила об окончательной победе над вирусом. В связи с этим в стране с 2004 года прекратили использование пероральных полиомиелитных вакцин. Однако ряд стран, включая Пакистан, Афганистан и Нигерию, выходцы из которых в большом количестве проживают в королевстве, продолжают применять данный препарат.

В то же время инактивированная вакцина против полиомиелита предлагается в Великобритании трижды в год всем детям в возрасте до одного года. Таким образом, к двухлетнему возрасту 95% британских детей уже привиты этим препаратом. В Лондоне, где были выявлены следы полиовируса, данный показатель базируется на уровне 90%. По этой причине UKHSA рекомендовало сделать укол непривитым жителям Великобритании.

Пероральная полиомиелитная вакцина имеет принципиальное отличие от инактивированной, которое состоит в том, что, попадая в желудочно-кишечный тракт, она видоизменяется, выделяясь с экскрементами в течение 6 недель после вакцинации. Это может привести к ассоциированному с вакциной полиомиелиту как у самого привитого (в случае иммунодефицитного состояния), так среди не привитых контактных лиц.