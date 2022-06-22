На освобожденных территориях Азербайджана будут установлены зарядные станции для электромобилей.

Это отражено в «Плане действий по созданию «зоны зеленой энергии» на освобожденных территориях Азербайджана в 2022-2026 годах», утвержденном сегодня Кабинетом министров.

Согласно Плану действий, установкой станций в 2022-2026 годах займутся Министерство экономики, Министерство энергетики, Министерство цифрового развития и транспорта совместно с SOCAR, ОАО «Азерэнерджи», ОАО «Азеришыг».