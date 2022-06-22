На таможенном посту «Красный мост» задержан следовавший из Грузии грузовик Mercedes Benz Acters, водитель автомобиля был допрошен, сообщили В Государственном таможенном комитете.

На допросе водитель сообщил, что в транспортном средстве, которым он управлял, не было предметов, скрытых от таможенного контроля и незадекларированных, а в сопроводительных документах указан груз «Товары длительного пользования, используемые в производстве войлочных ортопедических матрасов из текстильных материалов».

Затем грузовик прошел рентгеновский аппарат, где были обнаружены подозрительные предметы. В ходе повторного осмотра была снята обшивка левого борта грузового отсека автомобиля и в 57 крупных картонных коробках, не указанных в сопроводительных документах, обнаружено 2156 упаковок с лекарствами различного наименования.