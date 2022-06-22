В Азербайджане тех доноров, кто не сообщает о своих вредных привычках и известных им заболеваниях, будут штрафовать.

Как сообщает Minval.az, проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях обсуждался в третьем чтении на сегодняшнем заседании парламента. Согласно проекту, живой донор будет оштрафован на сумму до 500 манатов за несообщение о своих вредных привычках и известных ему заболеваниях.

Согласно другой поправке, должностные лица будут оштрафованы на 1000 манатов, а юридические лица — на 4000 манатов за распространение информации об отсутствии согласия на изъятие органов после трансплантации или отказе от изъятия органов.

Будут штрафовать также тех, кто не сохранит анонимность донора — покойного.

Согласно поправке, должностные лица будут оштрафованы на 500 манатов, а юридические лица — на 1000 манатов за несоблюдение анонимности реципиента и его родственников в отношении родственников умершего донора при трансплантации.

Должностные и юридические лица будут оштрафованы на 2000 и 5000 манатов за несоблюдение требований Закона о донорстве и трансплантации органов и тканей человека при изъятии донорских органов для трансплантации у живого донора.

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