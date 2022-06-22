Обнародована повестка рабочего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Азербайджан, который состоится 23-24 июня, передает АПА.

Как отметила на сегодняшнем брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Баку запланированы переговоры Лаврова с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, ожидается встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«В ходе визита будут рассмотрены все вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в соответствии с Декларацией о союзническом сотрудничестве, которая была подписана президентами России и Азербайджана 22 февраля 2022 года в Москве.

Кроме того, планируется подробно обсудить ряд актуальных региональных и международных сюжетов. Особое внимание будет уделено ходу выполнения трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Напомню, что эти договоренности рассчитаны на нормализацию азербайджано-армянских отношений и превращение Южного Кавказа в регион стабильности и спокойствия», — отметила Захарова.