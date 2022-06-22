Я сегодня особо хотел бы отметить ту поддержку, которую узбекский народ и президент Узбекистана оказали Азербайджану, когда мы восстанавливали нашу территориальную целостность. Азербайджанцы очень хорошо это знают, помнят и высоко ценят братское отношение. И слова президента Узбекистана, его поздравления с нашей Победой – естественно, все это воспринимается в Азербайджане как слова друга, слова брата. Мы это высоко ценим.

Об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для печати после завершения церемонии подписания азербайджано-узбекских документов.

«И со своей стороны также во всех вопросах мы рядом с Узбекистаном, рядом с узбекским народом. Сегодняшний визит — еще одна демонстрация этого. На самом деле мы сегодня говорим и об экономическом взаимодействии, о контактах бизнес-структур, вопросах, связанных с безопасностью, обороноспособностью. Внешнеполитические инициативы, углубление сотрудничества в рамках международных организаций, вопросы, связанные с гуманитарной сферой, культурой, — то есть, в широком смысле сегодня закладывается основа для будущего нашего активного взаимодействия. И уверен, что все, что мы наметили, будет выполнено» — добавил Алиев.