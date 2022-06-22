Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен просить президента США Джо Байдена пересмотреть дело журналиста и основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

По мнению мексиканского президента, Ассанж — «лучший журналист нашего времени, с которым обошлись очень несправедливо, хуже, чем с преступником».

«Его преступление в кавычках заключалось в том, что он заявил о грубых нарушениях прав человека в мире, а также о вмешательстве правительства США во внутренние дела других стран», — заявил Обрадор.