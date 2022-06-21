Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян снова отличилась своим бесстыдством и циничностью. Как сообщает Minval.az, на этот раз действия карманного журналиста осудила официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

Сотрудница французского МИД на своей странице в Twitter написала: «Маргарита Симоньян, главный редактор Russia Today, открыто излагает план шантажа голодом. Стратегия России: создать масштабный голод, чтобы заставить международное сообщество смириться с колониальной войной, которую она ведет».

Напомним, что на Петербургском международном форуме с участием президентов России и Казахстана — Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева Симоньян заявила следующее: «Развивая тему «Кушать хочется», знаете, появилась такая очень циничная шутка, даже не шутка, а просто возглас такой в Москве, я ее слышала от разных людей: «Вся надежда на голод!». Что имеется в виду? Имеется в виду, что вот сейчас начнется голод, и тут-то они образумятся, и санкции снимут, и вообще, с нами будут дружить. Потому что осознают, что не дружить с нами невозможно.»