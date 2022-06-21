В Баку прошли переговоры между представителями «Узбекистон темир йуллари» и «Azәrbaycan Dәmir Yolları», сообщат узбекские СМИ.

«На встрече была отмечена положительная динамика развития двустороннего и многостороннего сотрудничества, обсуждены вопросы организации контейнерных грузоперевозок по мультимодальным транспортным коридорам, возможность увеличения перевозок грузов в транзитном сообщении и ряд других», – сообщили в пресс-службе «Узбекистон темир йуллари».

Стороны договорились приложить усилия для увеличения объемов перевозок грузов, созданию благоприятных условий для перевозки грузов, а также обмену предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых железнодорожным транспортом.

По итогам встречи был подписан протокол.