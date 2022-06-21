Российское вторжение в Украину затронуло страны Африки растущими ценами на продовольствие из-за заблокированного экспорта зерна. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании Бюро Ассамблеи Африканского Союза в понедельник, 20 мая.

«Растущие катастрофически цены на продовольствие уже занесли ее (войну) домой в миллионы африканских семей. Так же, как и во многие семьи в странах Азии, Европы, Латинской Америки. На всех континентах болезненно ощущается несправедливый и спровоцированный российской войной уровень продовольственных цен. Но именно для ваших стран это, к сожалению, может стать особенной проблемой», — сказал Зеленский.

Он отметил, что до вторжения РФ в мире происходили необычные инфляционные процессы. «Разные государства уже направили колоссальные денежные ресурсы в поддержку экономики в условиях кризиса из-за COVID-19. Однако не было ничего даже похожего на дефицит продовольствия. Кризис начался именно 24 февраля, когда российский флот заблокировал украинские порты на Черном и Азовском морях. И если бы не российская война против Украины, просто не было бы дефицита на продовольственном рынке. Если бы не российская война, наши фермеры и аграрные компании смогли бы обеспечить в этом году рекордный сбор. Если бы не российская война, люди в Африке, в Азии и где бы то ни было в мире, не страдали бы от катастрофического роста цен на продукты. Просто не было бы столь катастрофического роста цен», — подчеркнул Зеленский.