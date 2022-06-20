Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции.

Обсуждены инициативы по урегулированию кризиса, вызванного войной между Россией и Украиной.

Глава турецкого государства отметил, что Анкара по-прежнему призывает стороны к возобновлению мирных переговоров и завершению войны дипломатическим путем.

Президент Эрдоган сообщил о продолжении совместных усилий по вывозу украинского зерна через Черное море, что внесет вклад в предотвращение глобального продовольственного кризиса.