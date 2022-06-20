Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал рекомендацию Европейской комиссии о предоставлении Украине статуса кандидата в Европейский союз. Об этом пишет венгерская газета Hirado со ссылкой на руководителя пресс-службы премьер-министра Берталана Хаваши.

О своей позиции глава венгерского правительства заявил во время видеоконференции по подготовке к грядущему саммиту ЕС, на которой также присутствовали главы правительств Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты. Вместе с Украиной Орбан поддержал предоставление статуса кандидата в ЕС Молдавии.

В то же время Виктор Орбан добавил, что Венгрия наряду с несколькими другими государствами-членами Евросоюза придерживается мнения, что Грузия и Босния должны иметь право на членство в том же порядке, что Украина и Молдавия.