Надгробие Панахали хана Джаваншира (1693-1763), основателя Карабахского ханства и города Шуша, после реставрации представлено широкой общественности в Национальном музее истории Азербайджана НАНА.

Uенеральный директор музея, академик Наиля Велиханлы отметила, что в зале демонстрируется и ряд других уникальных экспонатов, связанных с историей Карабаха и Шуши. Она сообщила, что сегодня впервые экспонируются монета 14-го века с надписью о том, что она была отчеканена в Карабахе, монеты «панабади» Карабахского ханства, два серебряных ключа от ворот Шушинской крепости, скипетр, являющийся символом власти Ибрагимхалил хана (1763-1806 гг.), уникальные документы, фото и картины, музыкальные инструменты, глиняные горшки, найденные на строительной площадке при возведении мавзолея поэта Моллы Панаха Вагифа, и другие ценные экспонаты, сообщает АПА.

Заведующий отделом организации научных экспозиций и выставок музея, куратор выставки, доктор философии по истории, доцент Сабухи Ахмедов отметил, что в реставрационной лаборатории музея надгробие было очищено с использованием современных средств и методов, без повреждения оригинальных надписей и узоров, его поврежденные части были восстановлены. На первом этаже постоянной экспозиции музея выделен зал для экспонирования надгробия, здесь изготовлена модель гробницы, находящейся на кладбище «Имарет» и установлено надгробие. Также имеются информационные панели со сведениями о надписях надгробия и истории гробницы, картина художника Аждара Гафарова «Панахали хан Джаваншир».

Панахали хан был похоронен на кладбище «Имарет» в Агдаме, над его могилой сооружена гробница. Первые научные сведения о гробнице Панахали хана были предоставлены еще в 1940-х годах, они были тщательно изучены только в 1970-е годы. В 1974 году надгробие ханской гробницы было привезено в Баку и передано Музею истории Азербайджана.