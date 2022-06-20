Бакинский Глобальный форум и выступление на его открытии президента Азербайджана Ильхама Алиева остается в центре внимания и экспертного сообщества, и политических кругов. Уже последовала первая официальная реакция — от Евросоюза. «Приятно читать заявление Ильхама Алиева на Глобальном Бакинском форуме: «Пришло время установить мир, наладить сотрудничество и перейти к практической реализации» после положительной динамики с Арменией. ЕС решительно поддерживает это», — таким «твитом», как уже сообщал Minval.az, поделился спецпредставитель ЕС по Южному Кавказ Тойво Клаар.

У близких к Пашиняну «инфопомоек» этот твит Клаара вызвал очередной приступ истерии: «Спецпредставитель ЕС, кажется, невнимательно прослушал выступление Алиева на форуме и пропустил части его речи с угрозами и претензиями в отношении суверенной территории Армении и искажением карабахского конфликта».

Ереванским экспертам есть от чего пить валерьянку и стучать лысинами по паркету. Президент Азербайджана, напомним еще раз, озвучил в своем выступлении целый ряд действительно программных тезисов и по сути дела очертил новый этап поствоенного развития Южного Кавказа. Ильхам Алиев не только напомнил, что «Азербайджан одержал победу в войне, которая была справедливой, неизбежной и завершилась утверждением справедливости, международного права и национального достоинства азербайджанского народа», и что сегодня Азербайджан предлагает нормализацию отношений с Арменией, начало работы над мирным соглашением, делимитацию и демаркацию границ. Президент Азербайджана напомнил, что Армения затягивает вопрос открытия Зангезурского коридора, не выполняет свои обязательства согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и предупредил, что Азербайджан с этим мириться не будет. Более того, глава государства предупредил: «Это напоминает мне период прежних переговоров, когда Армения, чтобы выиграть время, постоянно затягивала все вопросы. Чем это закончилось? Результат – полное поражение как на поле боя, так и на политической арене». Позже в своем выступлении озвучил жесткий ультиматум Армении: «Если Армения не желает мира на Южном Кавказе, то чего она хочет? Если они хотят очередной войны, то это станет для них катастрофой, и они хорошо понимают это. Считаю, что правительство Армении и имеющиеся там реваншистские силы отчетливо осознают, что это станет концом их государственности».

И, наконец, прозвучало еще одно предупреждение. Конфликт, напомнил глава государства, урегулирован, вопрос статуса Карабаха закрыт. Спекуляции Армении по поводу статуса Карабаха могут привести к очень серьёзным последствиям: «Если Армения поставит под вопрос территориальную целостность Азербайджана, то у Азербайджана не будет иного выхода, как поставить под вопрос территориальную целостность Армении. С исторической точки зрения у нас есть право сделать это. В истории прошлого века ясно указано, что в ноябре 1920 года, через шесть месяцев после советизации Азербайджана, советская власть присоединила к Армении историческую часть Азербайджана — Зангезур. То есть, если Армения попытается потребовать статус для армян в Карабахе, то почему бы азербайджанцам не потребовать статуса для себя в Западном Зангезуре? Население этих территорий полностью состояло из азербайджанцев. Такой подход приведет к безвыходной ситуации, и считаю, что правительство Армении не должно забывать урока Второй Карабахской войны. Оно должно хорошо усвоить этот урок и отказаться от всяких территориальных претензий к Азербайджану».

А вот это серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Прежде всего, в Баку впервые официально и на столь высоком уровне обвинили Армению в попытке развязать в регионе третью войну. А еще дали понять: уважение территориальной целостности — процесс обоюдный. И если Армения не признает азербайджанских границ, то и Азербайджан не будет признавать армянских. Тем более что Зангезур был передан Армении уже после «советизации», и насколько это законно — вопрос открытый. Словом, ереванскому руководству было о чем подумать.

Но вместо трезвого анализа в Армении предпочли удариться в очередную истерику. Сначала заголосили местные «инфопомойки». Затем на авансцену выпустили Артака Бегларяна (и, похоже, даже сами верили, что его мнение заинтересует хоть кого-то за пределами Армении— ну, за вычетом Генпрокуратуры Азербайджана). Потом со своим интервью выступил глава МИД Армении Арарат Мирзоян — со все тем же набором установок: «конфликт не урегулирован, немедленно дайте нам статус и право на самоопределение» и т.д.

Впрочем, вряд ли в Армении заблуждались, скажем так, насчёт разницы в политических весовых категориях президента Азербайджана, с одной стороны, и тех, кого мобилизовали ему отвечать, с другой. Другое дело, что весь дешевый балаган в исполнении Артака Бегларяна и Арарата Мирзояна должен был привлечь внимание «третьих стран», после чего уже эти самые «третьи страны» должны были, по расчетам армянских «стратегов», устроить Азербайджану «выкручивание рук» и обрушить град «предупреждений» на тему «не обижайте многострадальную Армению».

Но в результате Евросоюз устами Тойво Клаара приветствует мирные инициативы Азербайджана, а весь разговор о Зангезуре и риске третьей войны выносит за скобки. Для Армении это не просто неприятности — это катастрофа. В Брюсселе дают понять: лучше миритесь на условиях Азербайджана.

Теоретически в Армении могли рассчитывать на Москву. Но практически синхронно получили тяжелый и болезненный удар и на российском треке. Москва и Баку готовят визит в Азербайджан главы МИД РФ Сергея Лаврова, и журналисты телеканала «Россия 1» подготовили для «Вестей недели» репортаж из Азербайджана.

Где упомянули и архитектурные чудеса Баку, и «Си Бриз» — проект хорошо знакомого российской аудитории Эмина Агаларова, и «Формулу 1». И самое главное, значительная часть репортажа была посвящена восстановительным работам в Физули и Шуше. В результате в Армении — новый приступ истерики.

Официальные «рупора» молчат, но близкие к Араику Арутюняну ТГ-каналы уже разоряются: «Очередной не дружественный поступок из России: репортаж об оккупированном азербайджанцами армянском городе Шуши на государственном телеканале РФ. Посол РФ в Ереване должен быть вызван в МИД, власти Арцаха и Армении обязаны строго осудить этот провокационный репортаж». Те же, что контролируются командой Пашиняна, требовать вызова посла России в МИД не рискуют, но зато с упоением высказывают обидки в адрес телеканала «Россия»: «любвеобильный репортаж», который «больше напоминал коммерческую рекламу азербайджанского руководства», и вопросы в стиле «Неужели оплата «рекламного ролика» была настолько большой, что включить в него нужно было не только «объяснения в любви и верности», но и некорректные высказывания в адрес Армении?», — и попытки капризно топать ножками и грозить обидеться: «Обращаем внимание ответственных российских чиновников на недопустимость подобного отношения». Но все это — не более чем попытка «выпустить пар». В Армении могут, особенно на уровне тг-каналов, называть освобождённые территории Азербайджана «оккупированными районами Нагорного Карабаха» и обижаться, что у телеканала «Россия» другое мнение. Но здесь не могут не понимать, что такой репортаж, а тем более накануне визита Лаврова, не мог появиться без официальной «отмашки». Что уже однозначно превращает его в «месседж»: открыто поддерживать территориальные притязания Армении к Азербайджану в версии 2.0 Россия не будет.

А значит, ереванскому «болтающему классу» надо просто привыкать жить в новой реальности, которую и очертил в своем выступлении президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Нурани, обозреватель Minval.az