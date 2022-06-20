Несмотря на тот факт, что ежедневная статистика по заболевшим коронавирусом гражданам страны, публикуемая Оперативным штабом, продолжает радовать очень низкими показателями, тем не менее, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» по-прежнему держит депо закрытыми, а потому в регионы страны граждане едут либо на такси, либо на рейсовых автобусах, и потому в выходные дни и в праздники бакинский автовокзал бывает максимально перегружен. Да и кому хочется трястись в душном автобусе, если можно в том же направлении с комфортом прокатиться на поезде?

Отметим, что еще в апреле в СМИ появилась обнадеживающая информация о грядущем восстановлении внутреннего движения железнодорожного транспорта, которое ожидалось на тот момент в апреле-мае.

Данную информацию озвучил для журналистов депутат ММ Нагиф Гамзаев, подчеркнувший, что поднимал этот вопрос в парламенте, так как, по его мнению, сохранение запрета на движение поездов в условиях, когда большинство запретов из-за пандемии смягчились, конечно же, нецелесообразно. Кроме того, из-за закрытых железных дорог цены билетов на авиаперевозки взлетели в три раза, что – естественно – никому не выгодно, особенно студентам, проходящим обучение в тех странах, с которыми ранее Азербайджан связывали железнодорожные линии. Да и кроме того, если страна рассчитывает принимать большой туристический поток, о котором многократно говорилось в СМИ, то ситуация с неработающими поездами никак не вписывается в лучезарные планы.

Парадокс заключается в том, что все соседние страны уже открыли свои железные дороги, а наша страна ответным ходом похвастаться пока что не может, что весьма удручает наших граждан, не имеющих возможности выехать за умеренную цену в соседствующие с Азербайджаном страны, и вынужденных покупать авиабилеты «по цене почки».

Никто в стране не может с точностью сказать – почему именно закрыты железные дороги, в основном, все склоняются к тому, что причиной – несогласие Оперативного штаба. С другой стороны, раз уже год работают рейсовые автобусы, в метро, магазинах и на улицах люди ходят без масок, сняты практически все ковид-ограничения – вплоть до отсутствия проверок наличия у граждан QR-кода и справки о вакцинировании, то смысл Оперштабу держать поезда под замком?

Есть и другая версия, озвученная в СМИ: поезда в Азербайджане заработают после завершения определенных технических работ, замены линий электропередачи и решения других вопросов. Но, так или иначе, пока что точного ответа – когда же наконец откроют железнодорожное сообщение – нет.

Между тем, как удалось выяснить «Минвалу», буквально на днях граждане страны получат очень положительную новость, которая обрадует всех.

«Запаситесь терпением, скоро вы все узнаете, мы сами держим руку на пульсе», — заверил компетентный источник.

Яна Мадатова