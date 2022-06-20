Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с правилами безопасности на пляжах.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в обращении говорится, что запрещено купаться на непредназначенных для купания территориях, заплывать за буйки, заходить в море в ветреную погоду, ночевать на пляжах, находиться на пляже в нетрезвом состоянии, грубо вести себя в воде, ловить рыбу на пляжах, входить на пляжи с лодками и маленькими кораблями (исключение спасательная техника).

Кроме того, дети не должны оставаться на пляжах без присмотра, нужно беспрекословно следовать инструкциям предупреждающих знаков, требованиям спасателей!

Опасно находиться долгое время под прямыми солнечными лучами, входить в воду после наступления темноты.

При возникновении опасности звоните по номеру 112.