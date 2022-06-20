Продолжающееся определение Кремлем своего вторжения в Украину как «специальной военной операции», а не войны, активно препятствует возможностям России по формированию своих боевых сил, поскольку исключает законные карательные меры, которые могут быть использованы во время официальной войны против несогласных с ней и тех, кто отказывается от мобилизации.

Об этом пишет Американский Институт изучения войны (ISW) в своей свежей сводке за 19 июня.

«Москва продолжает попытки вести крупную и изматывающую войну в Украине силами, собранными для того, что, как ошибочно полагал Кремль, должно было стать молниеносным вторжением на фоне символического сопротивления Украины. Кремль не может исправить этот фундаментальный прокол своей «специальной военной операции»», – считают эксперты.

По их мнению, успешные украинские контратаки в Запорожье вынуждают российских военных перебрасывать подкрепления на этот ослабленный участок линии фронта.

При этом российские войска сосредоточили усилия на удержании оккупированных районов к северу от Харькова и 19 июня обстреляли украинские позиции на севере Харьковской области.

Российские силы пытаются заблокировать трассу Бахмут-Лисичанск для поддержания своих наступательных операций в Лисичанске, сообщают эксперты.

По их мнению, концентрации сил российской артиллерии и малочисленных пехотных подразделений по-прежнему недостаточно, чтобы обеспечить наступление россиян в Северодонецке.

Вместе с тем, по их данным, российские войска продолжают готовиться к наступлению на Славянск с юго-востока от Изюма и с запада от Лимана.

При этом они фокусируются на укреплении оборонительных позиций на Южной оси после недавних успешных контратак украинских войск на границе Херсонской и Николаевской области.

Вместе с тем, по данным ISW, российские силы, вероятно, проводят артиллерийские обстрелы под чужим флагом на удерживаемых Россией территориях, чтобы пошатнуть проукраинские настроения и поощрить мобилизацию прокси-сил.