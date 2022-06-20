Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что даже в случае, если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, его страна продолжит противостоять России и будет «воевать лопатами».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ARD.

«Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война — война за наше существование», — утверждает Кулеба.

Он подчеркнул, чем раньше Украина получит оружие, тем больше будет помощи для страны. Если же его пришлют позже, Киев все равно скажет «спасибо», но многое будет проиграно, а множество людей погибнет, утверждает дипломат.