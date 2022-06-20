Премьер-министр Франции Элизабет Борн считает, что потеря президентским блоком «Вместе!» большинства в «Национальном собрании» (нижней палате парламента) представляет угрозу для страны. Ее обращение транслировала в воскресенье пресс-служба правительства Франции.

«Это неслыханно. Никогда в истории Пятой республики Национальное собрание не знало такой конфигурации. Такая ситуация несет угрозу для нашей страны на фоне вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать этот выбор и принимать последствия», — сказала она.

По словам Борн, с 20 июня кабмин начнет формирование «активного большинства» для проведения реформ. Правительство Франции намерено искать компромиссы с оппозицией в парламенте.

Согласно предварительным прогнозам, депутаты от партий, входящих в президентский блок «Вместе!», могут претендовать на 210-230 мест в Нацсобрании нового созыва, тогда как представители альянса левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» получат от 168 до 188 мест. Представители партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» могут претендовать на 80-95 мест, став третьей политической силой в парламенте. Для получения абсолютного большинства в Нацсобрании необходимо получить 289 из 577 мандатов.