Падение американского лидера Джо Байдена с велосипеда во время празднования годовщины свадьбы — это лучшая метафора того, что происходит сейчас с США. Об этом заявил сын предыдущего президента Америки Дональд Трамп – младший.

«Я не уверен, что когда-либо будет более точная метафора для нынешнего состояния нашей страны, чем Байден, падающий с велосипеда буквально без причины», — написал сын Дональда Трампа в «Твиттере», прикрепив к посту фото лежащего на асфальте главы государства в окружении людей, среди которых были и сотрудники спецслужб США.

I’m not sure there’s ever been a more perfect metaphor for the current state of our country than Biden falling off his bike while standing still for literally no reason. pic.twitter.com/4ByBOHJdEa

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 18, 2022