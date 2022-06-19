Голливудский актер Бен Стиллер приехал в польский город Жешув, где встретится с беженцами, покинувшими родину из-за войны, развязанной Россией в Украине, сообщает Daily Mail.

Актера, чей приезд в Польшу предваряет Всемирный день беженцев — 20 июня, увидели в субботу, 18 июня. Он находился на одном из складов приграничного города Польши и говорил с сотрудниками гуманитарных организаций.

«Миллионы людей были вынуждены бежать из своих домов. И более 90% из них — это женщины и дети. Я здесь, чтобы узнать их истории и поделиться ими», — подчеркнул артист.

По словам Стиллера, нужно призвать сообщество к солидарности.